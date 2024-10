La Gazzetta dello Sport – La Roma torna a caccia di terzini. Tra i nomi cerchiati in rosso dal ds Florent Ghisolfi per il mercato invernale c’è quello di Oscar Mingueza, esterno destro del Celta Vigo che ha messo a segno 2 gol e 4 assist in queste prime otto giornate di Liga. Il 25enne spagnolo ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro (il 50% finirebbe nelle casse del Barcellona) e uno stipendio inferiore al milione.

Foto: [Valery Hache] via [Getty Images]