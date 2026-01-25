Roma-Milan, stop per Konè: problema al flessore e cambio forzato

Nel corso di una partita intensa e combattuta come Roma-Milan, anche gli episodi fisici possono incidere sull’andamento del match e sulle scelte future degli allenatori. È quanto accaduto alla squadra giallorossa nella ripresa, quando uno dei suoi uomini chiave è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Manu Konè si è fermato al 58’ della sfida dello Stadio Olimpico a causa di un problema al flessore della gamba destra. Il centrocampista francese ha avvertito subito il fastidio muscolare e ha chiesto immediatamente il cambio alla panchina, evitando di rischiare un infortunio più serio.

Al suo posto è entrato Niccolò Pisilli, accolto dall’ovazione del pubblico romanista, che ha voluto applaudire Konè mentre lasciava il campo. Un segnale chiaro di quanto il numero 17 sia diventato centrale nello scacchiere della Roma e nel cuore dei tifosi.