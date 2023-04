Come se non bastasse l’infortunio di Marash Kumbulla, ecco arrivarne un altro. Andrea Belotti è rimasto in panchina prima del fischio d’inizio della ripresa. Il Gallo, schierato titolare insieme ad Abraham, ha chiesto il cambio di Mourinho. L’attaccante ha avvertito problemi fisici dopo uno scontro sul finire di primo tempo. Al suo posto Mourinho ha chiamato in fretta e furia El Shaarawy.