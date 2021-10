Dopo il bingo di Roma-Napoli anche la partita col Milan vedrà un grandissimo colpo d’occhio. Lo Stadio Olimpico sarà ancora sold out come riportato dal profilo Twitter ufficiale della società. Ancora un grandissimo atto d’amore verso la squadra di Mourinho. Attesi tanti tifosi anche contro il Bodo/Glimt in Conference League.

🏟️ Anche #RomaMilan è 𝙎𝙊𝙇𝘿 𝙊𝙐𝙏 🔥 Grazie a tutti i tifosi giallorossi 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/ZeD0xxcf2c — AS Roma (@OfficialASRoma) October 26, 2021