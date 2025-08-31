Roma-Milan, scambio in vista: Giménez apre ai giallorossi. Embolo l’alternativa

Il mercato si infiamma tra Roma e Milan. Sul tavolo lo scambio Dovbyk-Giménez: secondo Sky Sport per la prima volta il messicano ha dato il suo ok al trasferimento nella Capitale.
L’idea è quella di uno scambio di prestiti, trattativa che i due club portano avanti da giorni con contatti serrati. Ma non è l’unica ipotesi. Il Milan potrebbe infatti puntare a Dovbyk anche senza inserire Giménez nell’operazione.
In quel caso, la Roma virerebbe su Breel Embolo per rinforzare l’attacco in queste ultime ore bollenti di mercato estivo.
Intanto, il discorso legato a Pessina resterebbe in stand-by fino al 1° settembre, giorno del deadline day. Priorità assoluta, adesso, al reparto offensivo.