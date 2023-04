Nella mente dei tifosi giallorossi la sfida con il Milan riporta ad un ragazzo in particolare. Un loro collega di tifo: Antonio De Falchi, ucciso con un vile attacco nel capoluogo meneghino da ultras rossoneri. Non c’è gara con il Milan in cui la Curva Sud non ricordi Antonio. Nella gara di quest’oggi il settore più caldo del tifo giallorosso ha esposto uno striscione a lui dedicato: “Vittima di un gesto vile… ora bandiera eterna di tutti i romanisti”, la dedica del gruppo Roma.