Pagine Romaniste (E. Papi) – La Roma si prepara ad affrontare il Milan di Conceição, in una sfida cruciale per i sogni europei dei giallorossi. La squadra di Ranieri, alla sua ultima all’Olimpico, dovrà risollevarsi rapidamente dopo la gara persa contro l’Atalanta per continuare a sognare un posto in Champions League, che però dipenderà anche dai risultati di Lazio e Juventus.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per l’ultima partita in carriera all’Olimpico Ranieri si affiderà al suo undici. migliore, attualmente a disposizione, per affrontare il Milan e tenere vivo il sogno quarto posto. Tra i pali ci sarà ovviamente Svilar e davanti a lui sarà confermata la linea a tre formata da: Celik, Mancini e N’Dicka. Sugi esterni dovrebbe finalmente tornare Saelemaekers, mentre a sinistra ci sarà l’inamovibile Angeliño. Il centracampo dovrebbe essere formato da Koné, Cristante e Pisilli, con Paredes che dovrebbe partire ancora una volta in panchina. In attacco, vista l’assenza di Dovbyk, apre dello spazio per la coppia Soulé-Shomurodov che insieme hanno sempre trovato l’alchimia giusta.

Il Milan dovrebbero agire Jimenez e Musah nel caso in cui Theo Hernandez non ce la dovesse fare, mentre in mezzo spazio a Fofana e Reijnders. In attacco, il tridente offensivo potrebbe essere formato da Pulisic, Abraham – ex del match – e Leao.

DOVE VEDERE L’ULTIMA DI RANIERI ALL’OLIMPICO

Il match, valido per la trentasettesima giornata di Serie A sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l’apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc.

ARBITRA PICCININI. AL VAR MAZZOLINI

Il match contro l’Atalanta sarà diretto da Piccinini, con Carbone e De Giovane ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Massimi. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Dionisi nel ruolo di AVAR.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Soulé, Shomurodov.

A disp.: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Paredes, Gourna-Douath, Baldanzi, El Shaarawy.

All.: Claudio Ranieri.

Diffidati: Paredes, Pellegrini.

Squalificati: –

In dubbio: –

Indisponibili: Dovbyk, Pellegrini, Dybala.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao.

A disp.: Sportiello, Torriani, Gimenenz, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Musah, Joao Felix, Jovic.

All.: Sergio Conceição

Diffidati:

Squalificati:

In dubbio: Theo Hernandez.

Indisponibili: Bondo, Emerson Royal, Sottil, Chukwueze, Kyle Walker.