Roma-Milan, le probabili formazioni dei quotidiani: Shomurodov guida l’attacco. Dubbi sulle fasce

Pagine Romaniste – Sarà una serata ricca di emozioni all’Olimpico, dove alle ore 20.45 la Roma ospita il Milan nell’ultima partita casalinga della stagione. In palio ci sono punti pesantissimi per la corsa all’Europa, ma sarà anche l’occasione per salutare Claudio Ranieri, all’ultima uscita davanti al pubblico giallorosso. Una sfida dal sapore speciale, quindi, che i giallorossi affronteranno in piena emergenza: oltre a Dybala e Pellegrini, Ranieri dovrà fare a meno anche di Dovbyk. In attacco ci sarà Shomurodov, mentre in difesa si va verso la conferma dell’assetto titolare. L’unico vero dubbio riguarda le corsie esterne. Possibile titolarità ritrovata per Saelemaekers.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Konè, Angeliño; Soulè, Baldanzi; Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Konè, Angeliño; Soulè, Saelemaekers, Shomurodov.

TUTTOSPORT

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Konè, Pisilli Angeliño; Soulè, Shomurodov.

IL MESSAGGERO

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Konè, Pisilli Angeliño; Soulè, Shomurodov.

LA REPUBBLICA

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Konè, Angeliño; Soulè, Saelemaekers, Shomurodov.

IL TEMPO

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Cristante, Konè, Angeliño; Saelemaekers, Baldanzi, Shomurodov.