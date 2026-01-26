Dal big match dell’Olimpico emerge un pareggio che vale più del punteggio. L’1-1 restituisce l’immagine di una Roma capace di imporre gioco, ritmo e personalità contro un avversario di rango. Il Milan si difende aggrappandosi agli episodi. I giallorossi, invece, costruiscono e producono occasioni, pagando però una cronica mancanza di concretezza e concedendo l’unico vero spiraglio che porta al gol di De Winter.

Il punto, strappato da Pellegrini dal dischetto, tiene aperta la corsa alla Champions e consegna una certezza: la direzione è quella giusta, a patto di ritrovare il cinismo necessario a non complicare il cammino. A seguire, le pagelle degli uomini di Gasperini.

La Gazzetta dello Sport

Svilar 6.5; Mancini 6, N’Dicka 6.5, Ghilardi 6.5; Celik 6.5, Koné 6.5 (Pisilli 6), Cristante 6.5, Wesley 6.5; Dybala 6 (Pellegrini 7), Soulé 5.5 (Venturino sv); Malen 6 (Vaz 6). All: Gasperini 6.5.

Corriere dello Sport

Svilar 6; Mancini 6.5, N’Dicka 5.5, Ghilardi 6.5; Celik 7, Koné 6.5 (Pisilli 6), Cristante 6.5, Wesley 6; Dybala 6.5 (Pellegrini 7), Soulé 5.5 (Venturino sv); Malen 5.5 (Vaz 5.5). All: Gasperini 6.5.

Tuttosport

Svilar 6; Mancini 6.5, N’Dicka 5, Ghilardi 7; Celik 7, Koné 6.5 (Pisilli 6), Cristante 6.5, Wesley 6.5; Dybala 6 (Pellegrini 7), Soulé 6 (Venturino sv); Malen 5.5 (Vaz 6). All: Gasperini 6.5.

Corriere della Sera

Svilar 6; Mancini 6.5, N’Dicka 5.5, Ghilardi 6.5; Celik 6.5, Koné 6 (Pisilli 6), Cristante 6.5, Wesley 6; Dybala 6 (Pellegrini 7), Soulé 6 (Venturino sv); Malen 5 (Vaz 5.5). All: Gasperini 6.5.

La Repubblica

Svilar 6; Mancini 7, N’Dicka 6.5, Ghilardi 6; Celik 6, Koné 7 (Pisilli 6), Cristante 6.5, Wesley 5.5; Dybala 6.5 (Pellegrini 7), Soulé 6 (Venturino sv); Malen 6.5 (Vaz 6). All: Gasperini 6.5.

Il Tempo

Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 6, Ghilardi 7; Celik 7, Koné 6.5 (Pisilli 6), Cristante 6.5, Wesley 6.5; Dybala 6 (Pellegrini 7), Soulé 6.5 (Venturino sv); Malen 6 (Vaz 6). All: Gasperini 6.5.

Il Messaggero

Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 5.5, Ghilardi 7.5; Celik 7, Koné 7 (Pisilli 6), Cristante 6, Wesley 6; Dybala 5.5 (Pellegrini 7), Soulé 7 (Venturino sv); Malen 6 (Vaz 6). All: Gasperini 7.