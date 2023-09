A due giorni di distanza Roma-Milan continua a far parlare di sé. Nel postpartita dell‘Olimpico infatti la squadra rossonera si è lasciata andare a dei festeggiamenti che hanno superato i limiti della lealtà sportiva. Per questo la Procura Federale ha aperto un fascicolo nei confronti dei calciatori di Pioli per dei cori anti-Juve intonati sul pullman durante il trasferimento dallo stadio all’aeroporto e poi postati sui social. Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè, a quanto trapela, acquisiti i filmati diventati subito virali, ha deciso di fare luce sull’episodio “per accertare l’eventuale violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza ed individuarne i responsabili”.