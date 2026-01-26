Giudizi sopra la sufficienza per la prova di Andrea Colombo in Roma–Milan, valutata solida e coerente. L’arbitro comasco ha diretto il big-match dell’Olimpico con sicurezza, lasciando correre nei contatti di gioco e intervenendo con decisione sugli episodi chiave. Corretta la lettura della caduta di Malen in area, così come l’assegnazione del rigore per il braccio fuori sagoma di Bartesaghi e la scelta di non sanzionare il tocco di mano di Pulisic. Apprezzata anche la gestione disciplinare, sempre misurata e puntuale.

La Gazzetta dello Sport

Al 4′ c’è un Koné rischia il giallo su Leao, con il milanista che il colpo lo subisce; Colombo lascia correre. Al 17′, Gabbia su Malen: trattenutina (ina), poco per un rigore. Nella ripresa al 5′, giallo coerente per Rabiot imprudente su Svilar che è già in possesso-palla. Al 9′ Athekame interviene su Wesley in fuga: sanzione ok. Al 27′, Bartesaghi ha il braccio sempre fuori sagoma e punibile con il rigore. Al 43′ Pulisic viene raggiunto da una pallonata sulla mano sinistra: il braccio è lungo il corpo, giusto proseguire.

COLOMBO: 6.5

Corriere dello Sport

Sopra la sufficienza Colombo, particolarmente centrato: non ha lasciato passare nulla, ha evitato di farsi coinvolgere dai giocatori – il giallo a Maignan che continuava a perdere tempo, è emblematico – , ha fischiato con sicurezza un rigore chiaro, ha lasciato giocare su una caduta in area di Malen senza dover ricorrere al sostegno del giallo per (finta) simulazione. La chiude con 26 falli fischiati (appena 11 nel primo tempo) e 4 cartellini gialli, tutti corretti.

Netto il rigore fischiato a Bartesaghi: cross di Çelik, Bartesaghi lo affronta con entrambe le braccia aperte, parallele al terreno, il pallone finisce proprio sulla sinistra, larghissima, inevitabile la sanzione. Sulla battuta Maignan, per innervosire il battitore, ritarda l’arrivo in porta, ha un gesto di stizza anche nei confronti di Colombo, che lo invitava a prendere posto: giallo meritato.

Non c’è fallo di Gabbia che trattiene per il braccio sinistro Malen, già un po’ sbilanciato. Colombo fa proseguire dopo la caduta in area: contrasto considerato di gioco. Sul finire del match, Wesley crossa, pallone sulla mano di Pulisic che tocca con la mano sinistra: non punibile, braccio vicino e parallelo al corpo.

COLOMBO: 6,5