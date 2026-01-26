CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – È come se l’opera di street art vandalizzata venerdì nel rione Monti fosse ricomparsa in Curva Sud: maestosa, emozionante e densa di significati. Hanno strappato il volto di Antonio De Falchi, il tifoso ucciso durante una trasferta a San Siro nel 1989, e la Curva Sud lo ha riproposto in una gigantografia su un telone, raffigurando quel ragazzo mentre prova a sporgersi dal finestrino di un treno con una bandiera giallorossa e la scritta “4 giugno 1989”, il giorno della sua scomparsa. Tutto attorno cartoncini bianchi, rossi e arancioni a colorare anche i Distinti e la scritta “Imperitura memoria”, espressione latina che significa “In eterno ricordo”.

Comunque sia, l’Olimpico ieri sembrava avere un mordente diverso dal solito. Gli oltre 63 mila presenti hanno creato un’autentica bolgia, uno show apprezzato anche dal vicepresidente Ryan Friedkin, circondato dall’affetto dei fan tra selfie e autografi al suo arrivo allo stadio.