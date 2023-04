Emergenza totale. Nella già lunga lista di assenti si inserisce anche Marash Kumbulla. Il difensore albanese è rimasto contuso dopo un contrasto con Giroud. Al posto del centrale è entrato Bove. In difesa Mou ha deciso di arretrare Cristante, come ai tempi di Fonseca.

Kumbulla era stato inserito per sostituire Llorente, a sua volta schierato titolare a Bergamo per rimpiazzare Smalling. La difesa della Roma continua a perdere pezzi, ciò che non serve nel momento cruciale della stagione.