In un mercato ancora in fase embrionale, dove molte scelte dipenderanno dagli allenatori in arrivo e dai nuovi assetti dirigenziali, Roma e Milan potrebbero trovarsi a intavolare un’operazione che accontenti entrambe. Il nome al centro dell’intrigo è quello di Alexis Saelemaekers, protagonista di una stagione tra alti e bassi nella Capitale, ma considerato un profilo utile per il futuro giallorosso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe valutando una possibile contropartita tecnica da offrire al Milan per confermare il belga nella rosa del prossimo anno. Al momento, Saelemaekers è a Trigoria con la formula del prestito secco, mentre Tammy Abraham ha fatto il percorso inverso, anche lui senza diritto di riscatto. Proprio l’attaccante inglese, nonostante i 10 gol segnati in rossonero, non rientrerebbe nell’eventuale scambio a causa dell’ingaggio troppo elevato.

Il direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, starebbe quindi studiando una formula alternativa che possa convincere il Milan, in attesa che si sblocchi anche la situazione in casa rossonera, dove l’ufficialità di Tare come nuovo ds e la nomina del prossimo allenatore saranno determinanti per valutare il futuro del classe ’99. Saelemaekers, che ha un contratto fino al 2027, ha messo a referto 6 gol stagionali. Resta da capire se nella Roma che verrà ci sarà ancora spazio per lui.