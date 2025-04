Corriere dello Sport (R. Maida) – Dopo la sostituzione nel derby, Alexis Saelemaekers ha cominciato a godersi l’Olimpico: passeggiando lentamente dalla tribuna Tevere, prima di tornare in panchina, ha raccolto tutti gli applausi possibili della Curva Sud e del settore della Monte Mario riservato ai tifosi romanisti. Metro dopo metro ricambiava l’affetto con gesti inequivocabili di empatia. È la conferma di un benessere acquisito nel primo anno alla Roma, nonostante il grave infortunio di settembre e nonostante i due cambi di allenatore. Con 3 assist, l’ultimo dei quali domenica contro la Lazio, e 6 gol segnati, record personale in un campionato, Saelemaekers ha trovato il posto giusto per esprimere il suo calcio. E sarebbe molto felice di trattenersi a Trigoria dopo l’anno di prestito.

Molto probabilmente sarà accontentato. Perché la Roma alla fine di agosto aveva raggiunto un accordo verbale con il Milan nello scambio con Tammy Abraham: a fine stagione i due trasferimenti sarebbero diventati definitivi, con un conguaglio di 10 milioni indirizzato a Trigoria. Gli interlocutori della trattativa però sono cambiati: Lina Souloukou non è più alla Roma mentre il Milan sta per assumere un nuovo direttore sportivo. Quando i ruoli saranno più chiari, le due società si incontreranno e sistemeranno la questione. Rispettando anche la volontà dei calciatori che non vorrebbero invertire la rotta. Abraham era stato valutato 25 milioni per rispettare le esigenze di bilancio della Roma, che lo aveva acquistato nel 2021 a 40 dal Chelsea. È possibile che Saelemaekers oggi possa essere quotato qualcosa in più di 15, garantendo così una buona plusvalenza anche al Milan. Ad ogni modo non sono attese sorprese, anche quando cambieranno gli allenatori.

Abraham in questo momento ha scavalcato il celebratissimo Gimenez nelle gerarchie di Sergio Conceiçao e spinge per rimanere al Milan: è disposto anche a ritoccare verso il basso il ricchissimo stipendio (circa 6 milioni netti con il decreto crescita) in cambio di un contratto lungo. Saelemaekers, che potrebbe arrivare a guadagnare 3 netti, ha già manifestato a Ghisolfi la sua volontà: proseguire il cammino con la Roma, che gli ha permesso di riconquistare anche la nazionale belga. Ranieri ha già consigliato il suo acquisto, dopo aver ispirato il rinnovo del contratto di Paredes.

Manca soltanto l’accordo economico per formalizzare un’operazione che è già stata impostata: basti pensare che il procuratore di Saelemaekers è stato pochi giorni fa a Trigoria ed è stato rassicurato sulle ferme intenzioni del club. La Roma ha apprezzato il contributo multiruolo di Saelemaekers, utile da attaccante esterno come da laterale a tutta fascia. Nei derby, dopo aver segnato il gol del 2-0 all’andata, Alexis ha lasciato un segno anche domenica con il passaggio vincente per Soulé. Già solo per questo, i tifosi ritengono si sia guadagnato sul campo una delega sul futuro.