Alle 20.45 va in scena Roma-Milan, sfida di cartello della 22ª giornata di Serie A. I giallorossi si presentano al big match con il morale alto dopo due successi consecutivi per 2-0 contro Torino e Stoccarda e con l’obiettivo di spezzare la serie negativa negli scontri diretti. La formazione allenata da Gasperini punta alla vittoria per ridurre il divario in classifica dai rossoneri e continuare con decisione nella corsa alla Champions League. In avanti il tecnico dovrebbe affidarsi a Malen, con Dybala a supporto e uno tra Soulé e Pellegrini a completare il reparto offensivo. In mezzo al campo pronti Koné e Cristante, mentre sulle corsie laterali agiranno Celik e Wesley. In difesa Mancini sarà il perno centrale, affiancato da N’Dicka e Ghilardi. Non è da escludere anche la variante tattica del 3-4-1-2, con Cristante alle spalle delle punte e Pisilli in mediana: una scelta che porterebbe all’esclusione sia di Soulé sia di Pellegrini.

ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI:

GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar; Mancini, Nicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé, Malen.

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar; Mancini, Nicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.

