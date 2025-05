Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La priorità è l’allenatore, senza ombra di dubbio, ma intanto la Roma si sta muovendo sotto traccia per cercare di sbrigare le prime trattative in entrata e in uscita che prescindono dalla scelta della panchina post Ranieri. Così il primo nodo da sciogliere è quello ovviamente legato allo scambio di prestiti (terminato) col Milan tra Abraham e Saelemaekers. Il diesse Ghisolfi lunedi pomeriggio approfittando della permanenza nel capoluogo lombardo ha avuto modo di presentarsi a Casa Milan al nuovo diesse Igli Tare, cominciando così a lavorare sulla strategia per portare l’attaccante belga nella Capitale a titolo definitivo. A prescindere dalla futura decisione dei rossoneri sul centravanti inglese, e questo non è da sottovalutare. Se un’estate fa le parti non erano riuscite a chiudere l’affare a titolo definitivo per il diverso valore dei due cartellini, adesso la Roma ha ben chiara la richiesta del Milan su Saelemaekers: venti milioni di euro, naturalmente trattabili.

Ghisolfi punta allo sconto per chiudere l’affare senza dover sborsare l’intera cifra, magari considerando anche un prestito con obbligo di riscatto in modo da versare il pagamento la prossima estate, decisamente più libera dagli stringenti paletti del Fair Play Finanziario. La valutazione dei giallorossi è di circa dodici milioni, poi inevitabilmente i due club dovranno venirsi incontro per raggiungere un accordo a metà strada. Questo se Tammy Abraham dovesse tornare a Trigoria, ed è ancora un punto interrogativo. La situazione del centravanti ex Chelsea andrà infatti analizzata nelle prossime settimane, quando non solo la Roma avrà trovato il nuovo tecnico, ma anche il Milan. Infatti Tare si riserva di aspettare il successore di Conceicao per chiedergli un parere su Abraham e capire se vorrà tenerlo in rosa come centravanti di scorta. Qualora fosse questo il caso, il britannico dovrà inevitabilmente ridiscutere l’alto ingaggio che attualmente percepisce col vecchio contratto giallorosso fatto nell’estate del 2021. E a quel punto lo scambio a titolo definitivo potrebbe davvero essere messo nero su bianco.

Per Saelemaekers comunque non ci sarebbero problemi: il suo stipendio è alla portata delle casse romaniste e lui sarebbe ben contento di restare nella Capitale che lo ha accolto nel migliore dei modi. Questa è stata tra l’altro la stagione più importante dal punto di vista realizzativo: sette le reti segnate: record per lui che si era fermato a tre in meno nelle stagioni tra Bologna e Milan. Passando al fronte uscite invece, appurata la cessione di Le Feé a titolo definitivo per la promozione del Sunderland in Premier League (18 milioni pi 6 di bonus), la Roma e il Benfica parlano per il passaggio dello svedese in Portogallo a titolo definitivo. La distanza al momento resta e le parti stanno cercando di trovare un punto d’incontro: i lusitani offrono 12 milioni di euro più il 10% della plusvalenza sulla futura rivendita, la Roma invece ne pretende 15 lasciando naturalmente la percentuale di bonus. Dahl vuole restare al Benfica, la Roma ne sarebbe ben lieta purché si trovi un accordo vantaggioso sul cartellino.