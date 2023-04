Roma-Milan: cancelli aperti dalle 15:30. Sui maxi schermi il secondo tempo della femminile che si gioca lo scudetto

L’Olimpico sarà sold out, ma c’è ancora disponibilità per quanto riguarda le aree Premium. Come sempre, il suggerimento è quello di consultare la pagina biglietti, per vedere se qualche Abbonato Plus avesse rimesso in vendita il proprio posto per questa partita.

I cancelli dello Stadio apriranno alle 15:30. Il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, anche per godervi sui maxischermi dell’Olimpico il secondo tempo di Roma-Fiorentina, che potrebbe regalarci il primo leggendario Scudetto della nostra squadra femminile!

Chi sabato avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi o al Call Center AS Roma: è attivo al telefono, per mail o tramite form dalle 13:30 alle 18 (06.89386000).

