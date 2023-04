Roma-Milan, arbitrerà Orsato. I precedenti non sorridono ai giallorossi, risalta un errore da matita rossa

Daniele Orsato dirigerà il match in programma allo Stadio Olimpico, sabato alle 18:00, tra Roma e Milan. I precedenti non sorridono ai giallorossi con 13 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte, di cui le ultime 5 di fila. Anche con Di Paolo al Var un filotto di 4 sconfitte di fila. Sorridono i rossoneri, che hanno all’attivo con l’arbitro di Montecchio Maggiore, 13 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte. Non un buon feeling con José Mourinho, soprattutto dopo l’episodio del rigore assegnato contro la Juventus a Torino, nonostante Abraham avesse messo la palla in rete, con le successive spiegazioni a Cristante che lasciarono perplessi i giallorossi.