Roma-Milan, ammonito Matic: sarà squalificato col Monza

Le assenze si infittiscono. A Monza la Roma mancherà di un altro elemento prezioso. Nella gara contro il Milan Nemanja Matic è stato ammonito. Presente nell’elenco dei diffidati, il centrocampista serbo non prenderà parte alla trasferta in Brianza.

Al 24′ Orsato ha estratto il giallo all’indirizzo di Matic per un’entrata in ritardo su Diaz, lanciato a campo aperto. Contro la squadra di Palladino in mediana toccherà ad uno tra Bove e Wijnaldum, rientrato prima del previsto. Il centrocampista italiano, tra l’altro, è entrato al quarto d’ora per sostituire Kumbulla. La Roma andrà in casa del Monza mercoledì alle 21.