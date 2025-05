Pagine Romaniste – La Roma vince contro il Milan in campionato dopo sei anni dall’ultima volta. I giallorossi partono subito bene andando in vantaggio con il colpo di testa di Mancini. Sembra poi fatta quando al ventesimo Gimeenz colpisce a palla lontana lo stesso Mancini e viene espulso. Così non è perché la difesa si addormenta e concede a Joao Felix l’opportunità di pareggiare i conti. La musica cambia dopo l’intervallo, quando la Roma rientra meglio e trova subito il nuovo vantaggio con una bellissima punizione di Paredes e poi chiuderla allo scadere con Cristante.

Una vittoria che proietta la squadra di Ranieri al quinto posto sorpassando la Lazio che ha pareggiato a Milano, mentre resta dietro alla Juventus che non ha sbagliato contro l’Udinese.

TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers (84′ El. Shaarawy), Cristante, Paredes (77′ Gourna-Douath), Koné, Angelino; Soulé (77′ Rensch), Shomurodov (84′ Baldanzi).

A disp.: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Baldanzi, El Shaarawy.

All. Claudio Ranieri

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia (84′ Sottil), Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (65′ Fofana), Reijnders, Jimenez (65′ Leao); Pulisic (90′ Terracciano), Joao Felix (65′ Jovic); Gimenez.

A disp.: Sportiello, Torriani, Thiaw, Florenzi, Emerson Royal, Terracciano, Fofana, Leao, Sottil, Abraham, Jovic, Camarda.

All. Sergio Conceiçao

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì

Assistenti: Carbone – Del Giovane

Quarto Ufficiale: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Dionisi

Ammoniti: Mancini ()R. Celik (R), Jimenez (M), Tomori (M).

Espulsi: Gimenez (M).

Marcatori: Mancini (R), Joao Felix (M), Paredes (R), Cristante (R).

90’+4 – VINCE LA ROMA. I giallorossi portano a casa i tre punti grazie ai gol di Mancini, Paredes e Cristante.

90′ – Concessi tre minuti di recupero.

90′ – Giallo per Tomori che atterra Angelino. Terracciano prende il posto di Pulisic.

88′ – GOL DELLA ROMA. Ripartenza guidata da El Shaarawy e Angelino. Maignan salva due volte, ma non può nulla sulla conclusione dal limite dell’area di Cristante.

87′ – Sugli sviluppi di un calcio di punzione, Sottil trova in area Jovic che di testa non trova la porta.

84′ – Cambio anche per il Milan. Gabbia lascia il campo a Sottil.

84′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Saelemaekers e Shomurodov. Dentro: El Shaarawy e Baldanzi.

82′ – Occasione Milan. Celik salva con un buon intervento sull’inserimento di Pulisic.

79′ – Svilar esce a valanga su Leao e salva la Roma.

77′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Paredes e Soulé. Dentro: Gourna-Douath e Rensch.

68′ – Saelemaekers entra in area dopo un dribbling nello stretto e calcia, ma la conclusione deviata arriva morbida a Maignan.

65′ – Triplo cambio per il Milan. Fuori: Joao Felix, Loftus-Cheek e Jimenez. Dentro: Leao, Jovic e Fofana.

62′ – Giallo per Jimenez per proteste. Piccinini che però interrompe una buona azione per la Roma.

61′ – Giallo per Celik che stende Pavlovic.

58′ – GOL DELLA ROMA. Paredes calcia una punizione forte sul secondo palo e trafigge Maignan per il vantaggio giallorosso.

55′ – Calcio d’angolo per il Milan su cui stacca Gabbia, ma in traiettoria N’Dicka respinge.

53′ – Uno due in area tra Koné e Saelemaekers, che calcia di prima a gira ma non trova la porta.

52′ – Soulé crossa e trova Saelemaekers sul secondo palo che appoggia per Angelino che calcia forte ma viene murato.

51′ – Musah imbuca in area per Reijnders che calcia di prima, ma manda molto alto.

46′ – Ricomincia il match.

SECONDO TEMPO

45’+4 – Termina il primo tempo all’Olimpico con il risultato di uno a uno. Il Milan in 10 dal 20′ per l’espulsione di Gimenez. La Roma che dovrà cambiare qualcosa per portare a casa i tre punti.

45’+3 – Mancini calcia dai trenta metri andando però lontanissimo dallo specchio.

45′ – Concessi tre minuti di recupero.

44′ – Giallo per Cristante che trattiene Loftus-Cheek.

42′ – Cristante trova a rimorchio Saelemaekers, che dopo una finta calcia ma trova una deviazione e guadagna una angolo.

39′ – Gol del Milan. Jimenez viene trovato davanti a Svilar, il belga para la prima conclusione, ma non può nulla sul tap-in di Joao Felix.

33′ – Occasione Roma. Paredes recupera altp e imbuca per Shomurodov che però viene chiuso al momento del tiro da un grande intervento di Tomori.

31′ – Celik imbuca a centro area per Saelemaekers che colpisce di testa, ma non spaventa Maignan.

28′ – Shomurodov aggredisce alto Tomori e guadagna un corner.

26′ – Giallo per Mancini che ferma un’azione promettente del Milan.

21′ – ROSSO PER IL MILAN. Dopo un check al Var Piccinini espelle Gimenez.

18′ – Scintille tra Gimenez e Mancini, con il messicano che ha rifilato una gomitata a palla lontana al capitano giallorosso.

16′ – Ancora una palla persa in uscita dalla Roma. Jimenez dopo una finta calcia stretto sul primo palo mancandolo di poco.

12′ – Soulé salta Jimenez nell’uno contro uno e calcia a giro dai venti metri, ma non trova la porta.

11′ – Recupero alto del Milan che pi entra in area con Pulisic. L’americano dopo una serie di finte calcia, ma viene murato. Dopo e Jimenez a cercare la porta, ma non inquadra lo specchio.

3′ – GOL DELLA ROMA. Soulé crossa perfettamente sul primo palo dove arriva Mancini e porta avanti i giallorossi.

2′ – Prima azione di Soulé che entra in area dalla destra e crossa, ma Gabbia chiude in corner.

1′- Inizia la partita.

PRIMO TEMPO