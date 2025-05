Non era una partita semplice e, nonostante l’espulsione di Gimenez, non lo è stata. La Roma, però, supera il Milan e si regala l’Europa per la prossima stagione. E regala a Ranieri, all’ultima in casa da allenatore, una notte da re. Considerando le premesse e la situazione all’arrivo del testaccino, già questo è un grande risultato. Da capire, ovviamente, quale, con il sogno Champions che resta vivo ma non dipende ormai più da lei. Condannato, invece, il Milan: la sconfitta di Coppa Italia si è fatta sentire. Ecco le pagelle dei quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5; Celik 6, Mancini 7.5, Ndicka 6.5; Soulé 6.5 (77′ Rensch 5.5), Koné, 7.5, Paredes 7 (77′ Gourna-Douath 6), Cristante 7, Angeliño 6.5; Saelemaekers 6.5 (84′ Baldanzi SV); Shomurodov 5.5 (84′ El Shaarawy SV). Allenatore: Ranieri 8

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7; Celik 6, Mancini 7, Ndicka 6.5; Soulé 6 (77′ Rensch SV), Koné 7, Paredes 7 (77′ Gourna-Douath SV), Cristante 7, Angeliño 6.5; Saelemaekers 6 (84′ Baldanzi SV); Shomurodov 6.5 (84′ El Shaarawy SV). Allenatore: Ranieri 7

IL MESSAGGERO

Svilar 7; Celik 6.5, Mancini 7.5, Ndicka 6.5; Soulé 7.5 (77′ Rensch SV), Koné 7, Paredes 7.5 (77′ Gourna- Douath SV), Cristante 7.5, Angeliño 7; Saelemaekers 6.5 (84′ Baldanzi 6); Shomurodov 6.5 (84′ El Shaarawy 6). Allenatore: Ranieri 7.5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7.5; Celik 5, Mancini 7.5, Ndicka 6; Soulé 6.5 (77′ Rensch SV), Koné 6.5, Paredes 6.5 (77′ Gourna-Douath SV), Cristante 7, Angeliño 6; Saelemaekers 5 (84′ Baldanzi SV); Shomurodov 5 (84′ El Shaarawy SV). Allenatore: Ranieri 7.5

IL TEMPO

Svilar 7; Celik 6,5, Mancini 7.5, Ndicka 7; Soulé 6.5 (77′ Rensch 6), Koné 6, Paredes 7 (77′ Gourna-Douath 6), Cristante 7, Angeliño 6,5; Saelemaekers 6,5 (84′ Baldanzi SV); Shomurodov 6 (84′ El Shaarawy SV). Allenatore: Ranieri 7