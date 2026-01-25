Pagine Romaniste – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Roma, ma che conferma la crescita della squadra sotto il profilo del gioco. All’Olimpico finisce 1-1 tra Roma e Milan, al termine di una sfida intensa che i giallorossi hanno interpretato con una ferocia agonistica superiore per larghi tratti del match.
La squadra di casa entra in campo con il piglio delle grandi occasioni. Il primo tempo è un monologo giallorosso: pressione alta, trame fluide e un Milan schiacciato nella propria metà campo. La Roma crea numerose palle gol, trascinata dalla vivacità degli esterni e da una manovra avvolgente che mette più volte i brividi a Maignan. Solo l’imprecisione sotto porta e un pizzico di sfortuna impediscono ai capitolini di chiudere la prima frazione con un vantaggio meritato e più rotondo.
L’unica nota stonata nel miglior momento dei giallorossi è l’infortunio di Manu Koné. Il centrocampista francese, diventato ormai il motore del reparto mediano, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico che ha obbligato la panchina al cambio anticipato. Un’assenza pesante che ha tolto fisicità e dinamismo proprio nel cuore del campo, permettendo al Milan di riguadagnare metri nella ripresa.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné (58′ Pisilli), Cristante, Wesley; Soulé (85′ Venturino), Dybala (69′ Pellegrini); Malen (69′ Robinio Vaz).
A disp.: Vasquez, Zelezny, Ziolkowski, Pisilli, El Aynaoui, Pellegrini, Venturino, Ferguson, El Shaarawy, Vaz.
All. Gasperini.
Diffidati: Wesley.
Squalificati: –
Indisponibili: Dovbyk, Angelino, Hermoso, Rensch.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46′ Athekame), Ricci (79′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68′ Pulisic), Leao (68′ Fullkrug).
A disp.: Terracciano, Fullkrug, Loftus-Cheek, Pulisic, Athekame, Odogu, Jashari, Estupinan, Pavlovic.
All: Allegri.
Diffidati: –
Squalificati: –
Indisponibili: Gimenez.
Arbitro: Colombo.
Assistenti: Perrotti-Rossi.
IV Uomo: Zufferli.
Var: Di Bello.
Avar: Abisso.
Marcatori: De Winter (M), Pellegrini (R).
Ammoniti: Rabiot (M), Athekame (M), Modric (M), Maignan (M).
Espulsi:
90’+ 4 – Termina la partita all’Olimpico: primo pareggio stagionale per la Roma che recupera lo svantaggio di De Winter con il rigore di Pellegrini.
90′ – Concessi 4 minuti di recupero.
85′ – Cambio per la Roma. Venturino prende il posto di Soulé.
79′ – Cambio per il Milan. Ricci lascia il posto Loftus-Cheek.
74′ – GOOOOOOL DELLA ROMA. Pellegrini calcia a incrociare forte e Maignan non ci arriva.
74′ – Ammonito Maignan.
72′ – Rigore per la Roma. Celik chiude sul secondo palo un cross di Wesley e Bartesaghi colpisce di mano.
70′ – Ammonito Modric.
69′ – Doppio cambio anche per la Roma. Fuori: Dybala e Malen. Dentro: Robinio Vaz e Pellegrini.
68′ – Doppio cambio per il Milan. Fuori: Leao e Nkunku. Dentro: Pulisic e Fullkrug,
65′ – Prova a reagire la Roma che guadagna un angolo con Malen.
62′ – Gol del Milan. Sugli sviuppi di un corner Modric trova De Winter che segna.
58′ – Infortunio muscolare per Koné che è costretto al cambio. Entra Pisilli.
55′ – Giallo per Athekame che trattiene da dietro Wesley.
51′ – Sul alcio d’angolo successivo Svilar esce due volte e salva la Roma. Nell’occasione Giallo per Rabiot che colpisce il portiere giallorosso.
50′ – Ripartenza del Milan con Bartesaghi che poi serve Rabiot in area che calcia sul secondo palo ma Svilar è bravo a parare.
46′ – Ricomincia il match. Il Milan cambia Saelemaekers con Athekame.
SECONDO TEMPO
45’+2 – Termina il primo tempo con le squadre ancora ferme sulla parità grazie alle parate di Maignan e all’imprecisione della Roma. Nella seconda frazione servirà maggior lucidità sotto porta.
45’+1 – Miracolo di Maignan su Celik che aveva colpito forte a botta sicura.
45′ – Concesso un minuto di recupero.
43′ – Occasione Roma. Saelemaekers appoggia la palla in area a Soulé che si accentra e calcia con il destro mandando però alto.
37′ – Brava la Roma a difendersi sull’attacco continuato dopo il calcio piazzato.
36′ – Modric batte una punizione dalla trequarti, deviata da Mancini in angolo.
33′ – Soulé arriva al limite dell’area e serve Malen che molto defilato calcia e Maignan non sbaglia sul suo palo.
27′ – Fase più equilibrata della gara con la Roma che cerca il varco giusto.
19′ – Occasione Roma. Sugli siluppi da un corner la palla sbuca buona per Malen che stoppa di petto e calcia chiudere con il sinistro, ma manda fuori.
16′ – Wesley guadagna l primo angolo in favore della Roma.
14′ – Punizione dalla destra di Dybala che torva Malen sul vertice dell’area piccola. L’olandese di testa manda di poco fuori.
13′ – Imbucata di Koné per Soulé in area di rigore. L’argentino cerca Malen, ma Maignan in uscita bassa salva i suoi.
8′ – Occasione Roma. Dopo un recupero alto ripartono i giallorossi. Dopo un giro palla al limite dell’area Koné calcia, ma Maignan intuisce e respinge.
2′ – Azione in verticale del Milan che libera Saelemaekers al tiro, ma di sinistro manda altissimo.
1′ – Subito la Roma pericolosa. Koné recupera sulla trequarti e imbuca per Malen. L’olandese rientra sul sinistro, ma contrastato calcia piano.
1′ – Inizia la partita.
PRIMO TEMPO