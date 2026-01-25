Pagine Romaniste – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Roma, ma che conferma la crescita della squadra sotto il profilo del gioco. All’Olimpico finisce 1-1 tra Roma e Milan, al termine di una sfida intensa che i giallorossi hanno interpretato con una ferocia agonistica superiore per larghi tratti del match.

La squadra di casa entra in campo con il piglio delle grandi occasioni. Il primo tempo è un monologo giallorosso: pressione alta, trame fluide e un Milan schiacciato nella propria metà campo. La Roma crea numerose palle gol, trascinata dalla vivacità degli esterni e da una manovra avvolgente che mette più volte i brividi a Maignan. Solo l’imprecisione sotto porta e un pizzico di sfortuna impediscono ai capitolini di chiudere la prima frazione con un vantaggio meritato e più rotondo.

L’unica nota stonata nel miglior momento dei giallorossi è l’infortunio di Manu Koné. Il centrocampista francese, diventato ormai il motore del reparto mediano, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico che ha obbligato la panchina al cambio anticipato. Un’assenza pesante che ha tolto fisicità e dinamismo proprio nel cuore del campo, permettendo al Milan di riguadagnare metri nella ripresa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné (58′ Pisilli), Cristante, Wesley; Soulé (85′ Venturino), Dybala (69′ Pellegrini); Malen (69′ Robinio Vaz).

A disp.: Vasquez, Zelezny, Ziolkowski, Pisilli, El Aynaoui, Pellegrini, Venturino, Ferguson, El Shaarawy, Vaz.

All. Gasperini.

Diffidati: Wesley.

Squalificati: –

Indisponibili: Dovbyk, Angelino, Hermoso, Rensch.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46′ Athekame), Ricci (79′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68′ Pulisic), Leao (68′ Fullkrug).

A disp.: Terracciano, Fullkrug, Loftus-Cheek, Pulisic, Athekame, Odogu, Jashari, Estupinan, Pavlovic.

All: Allegri.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Gimenez.

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Perrotti-Rossi.

IV Uomo: Zufferli.

Var: Di Bello.

Avar: Abisso.

Marcatori: De Winter (M), Pellegrini (R).

Ammoniti: Rabiot (M), Athekame (M), Modric (M), Maignan (M).

Espulsi:

90’+ 4 – Termina la partita all’Olimpico: primo pareggio stagionale per la Roma che recupera lo svantaggio di De Winter con il rigore di Pellegrini.

90′ – Concessi 4 minuti di recupero.

85′ – Cambio per la Roma. Venturino prende il posto di Soulé.

79′ – Cambio per il Milan. Ricci lascia il posto Loftus-Cheek.

74′ – GOOOOOOL DELLA ROMA. Pellegrini calcia a incrociare forte e Maignan non ci arriva.

74′ – Ammonito Maignan.

72′ – Rigore per la Roma. Celik chiude sul secondo palo un cross di Wesley e Bartesaghi colpisce di mano.

70′ – Ammonito Modric.

69′ – Doppio cambio anche per la Roma. Fuori: Dybala e Malen. Dentro: Robinio Vaz e Pellegrini.

68′ – Doppio cambio per il Milan. Fuori: Leao e Nkunku. Dentro: Pulisic e Fullkrug,

65′ – Prova a reagire la Roma che guadagna un angolo con Malen.

62′ – Gol del Milan. Sugli sviuppi di un corner Modric trova De Winter che segna.

58′ – Infortunio muscolare per Koné che è costretto al cambio. Entra Pisilli.

55′ – Giallo per Athekame che trattiene da dietro Wesley.

51′ – Sul alcio d’angolo successivo Svilar esce due volte e salva la Roma. Nell’occasione Giallo per Rabiot che colpisce il portiere giallorosso.

50′ – Ripartenza del Milan con Bartesaghi che poi serve Rabiot in area che calcia sul secondo palo ma Svilar è bravo a parare.

46′ – Ricomincia il match. Il Milan cambia Saelemaekers con Athekame.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Termina il primo tempo con le squadre ancora ferme sulla parità grazie alle parate di Maignan e all’imprecisione della Roma. Nella seconda frazione servirà maggior lucidità sotto porta.

45’+1 – Miracolo di Maignan su Celik che aveva colpito forte a botta sicura.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

43′ – Occasione Roma. Saelemaekers appoggia la palla in area a Soulé che si accentra e calcia con il destro mandando però alto.

37′ – Brava la Roma a difendersi sull’attacco continuato dopo il calcio piazzato.

36′ – Modric batte una punizione dalla trequarti, deviata da Mancini in angolo.

33′ – Soulé arriva al limite dell’area e serve Malen che molto defilato calcia e Maignan non sbaglia sul suo palo.

27′ – Fase più equilibrata della gara con la Roma che cerca il varco giusto.

19′ – Occasione Roma. Sugli siluppi da un corner la palla sbuca buona per Malen che stoppa di petto e calcia chiudere con il sinistro, ma manda fuori.

16′ – Wesley guadagna l primo angolo in favore della Roma.

14′ – Punizione dalla destra di Dybala che torva Malen sul vertice dell’area piccola. L’olandese di testa manda di poco fuori.

13′ – Imbucata di Koné per Soulé in area di rigore. L’argentino cerca Malen, ma Maignan in uscita bassa salva i suoi.

8′ – Occasione Roma. Dopo un recupero alto ripartono i giallorossi. Dopo un giro palla al limite dell’area Koné calcia, ma Maignan intuisce e respinge.

2′ – Azione in verticale del Milan che libera Saelemaekers al tiro, ma di sinistro manda altissimo.

1′ – Subito la Roma pericolosa. Koné recupera sulla trequarti e imbuca per Malen. L’olandese rientra sul sinistro, ma contrastato calcia piano.

1′ – Inizia la partita.

PRIMO TEMPO

LIVE – 20:45