Roma-Milan 1-1, le pagelle dei quotidiani: Celik sorprendente, Abraham caparbio. Matic lucido, Bove oro

Pagine Romaniste – Vicina a prendersi il bottino pieno, la Roma rimane con il cero in mano. Ed un punto, smezzato dal Milan col gol nel finale – troppo finale, oltre i minuti di recupero – di Saelemaekers dopo quello di Abraham. Roma e Milan pareggiano nello scontro Champions, avanzando così entrambe di un passo e portandosi a 57 punti, non smuovendo dunque più di tanto la classifica.

Stupisce la prestazione composta dietro ed intraprendente avanti di Celik, autore dell’assist per Abraham, fino a quel momento sottotono. Ibanez crolla nel finale, così come Mancini il cui unico passo falso – la respinta di testa sul rinvio di Maignan – costa caro. Spinazzola spinge ed aiuta a proporre pericoli, ma li fa anche correre: è lui a perdersi il belga nell’azione del pareggio.

Cristante preciso, sia a centrocampo che quando viene spostato in difesa per far spazio a Bove, in continua evoluzione dopo una gara attenta e dispendiosa. Matic dirige le operazioni, venendo anche ammonito e saltando così il Monza per squalifica. Pellegrini l’unico – da entrambe le parti – a cercare il gol. El Shaarawy meno preciso del solito, Camara entra e quasi segna.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (L. GARLANDO)

Rui Patricio 5,5; Mancini 6, Kumbulla sv, Ibanez 5,5; Celik 6,5, Matic 6,5, Cristante 6, Pellegrini 6, Spinazzola 5,5; Belotti 5,5, Abraham 6,5. Subentrati: Bove 6,5, El Shaarawy 5,5, Camara sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (J. ALIPRANDI)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Kumbulla sv, Ibanez 5,5; Celik 6,5, Matic 7, Cristante 6,5, Pellegrini 6, Spinazzola 5; Belotti 6, Abraham 6,5. Subentrati: Bove 7, El Shaarawy 6, Camara sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 5,5; Mancini 6,5, Kumbulla sv, Ibanez 5,5; Celik 7, Matic 6,5, Cristante 6, Pellegrini 6,5, Spinazzola 6; Belotti 6, Abraham 7. Subentrati: Bove 6,5, El Shaarawy 6, Camara sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

LA REPUBBLICA (E. CURRÒ)

Rui Patricio 5,5; Mancini 6, Kumbulla SV, Ibanez 6; Celik 5,5, Matic 6,5, Cristante 6, Pellegrini 6,5, Spinazzola 6; Belotti 5,5, Abraham 6,5. Subentrati: Bove 5,5, El Shaarawy 5,5, Camara sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 5,5; Mancini 7, Kumbulla sv, Ibanez 6; Celik 7, Matic 6,5, Cristante 6, Pellegrini 6, Spinazzola 5; Belotti 6, Abraham 7. Subentrati: Bove 6, El Shaarawy 6,5, Camara sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 5,5; Mancini 6, Kumbulla sv, Ibanez sv; Celik 6, Matic 6,5, Cristante 6, Pellegrini 6, Spinazzola 5; Belotti 5, Abraham 6. Subentrati: Bove 6,5, El Shaarawy 6, Camara sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 6,5.