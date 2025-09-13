La Roma ha nominato Michael Gandler nuovo Chief Revenues Officer, con il compito di riorganizzare l’area commerciale, attrarre sponsor e incrementare i ricavi, dando priorità alla ricerca di un nuovo sponsor di maglia dopo la fine dell’accordo con Riyadh Season.

Secondo quanto riportato Marco Juric de La Repubblica, la sua nomina segue quella di Jason Morrow a Chief Financial Officer, segno della volontà dei Friedkin di rafforzare la struttura gestionale del club dopo oltre un anno di vuoto dirigenziale in area commerciale, rimasta scoperta dal licenziamento di Michael Wandell nel 2024.

Gandler porta con sé un’ampia esperienza: è stato CRO dell’Inter (2015-2018), CEO del Como 1907, ha lavorato nella MLS e in Legends International. Il suo approccio punta a valorizzare brand e immagine internazionale, oltre ai risultati sportivi.