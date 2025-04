Dopo il colpo grosso a San Siro contro l’Inter, la Roma si gode un po’ di meritato riposo. Claudio Ranieri, soddisfatto per la prestazione e il risultato dei suoi, ha concesso alla squadra due giorni liberi prima di tornare in campo mercoledì. Da quel momento si inizierà a lavorare in vista della sfida di domenica 4 maggio alle 18:00, quando all’Olimpico arriverà la Fiorentina. Nel frattempo, lo staff medico spera di recuperare sia Nelsson che Saud Abdulhamid, quest’ultimo escluso dai convocati per la gara contro i nerazzurri.