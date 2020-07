A Siviglia riprenderanno oggi gli allenamenti in vista degli ottavi di Europa League contro la Roma del 6 agosto. Saranno individuali, per quelli collettivi si dovrà attendere. Come riporta la Gazzetta.it invece i giallorossi invece si alleneranno a Trigoria mercoledì e raggiungeranno poi Duisburg, sede della gara con gli spagnoli in Germania, solo dopo aver terminato la rifinitura.