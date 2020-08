Oggi è la giornata del passaggio della Roma da James Pallotta al Gruppo Friedkin. Intanto il club ha la necessità di lavorare per il mercato in vista della prossima stagione e così – come riportato da Matteo De Santis con un tweet – è stato fissato per mercoledì a Londra un incontro tra Guido Fienga e Ryan Friedkin al fine di programmare le prossime cessioni e i prossimi acquisti.