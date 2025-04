Con l’imminente addio di Mats Hummels, che ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da calciatore professionista, la Roma si prepara ad affrontare il mercato estivo con un occhio attento alla difesa. Nonostante le limitazioni imposte dal settlement agreement, il club giallorosso è al lavoro per trovare il sostituto ideale del tedesco, e due nomi sono finiti in cima alla lista di Florent Ghisolfi: Leonardo Balerdi e Kevin Medina.

Leandro Paredes, che conosce entrambi i giocatori dalla Nazionale, ha parlato positivamente di loro: “Li vedo in Nazionale e ci ho già parlato, sono due difensori molto forti”. Balerdi, fresco di infortunio al ginocchio sinistro, potrebbe essere acquistato dal Marsiglia per una cifra tra i 30 e i 35 milioni, ma l’infortunio dovrebbe abbassare le richieste. Per quanto riguarda Medina, 23 presenze in Ligue 1 con il Lens, la richiesta dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni. La Roma, dunque, sembra pronta a muoversi per rinforzare la propria retroguardia.