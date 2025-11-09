Roma, meet & greet da non perdere a Termini: Giannini, Nela e Rizzitelli incontrano i tifosi

Un tuffo negli anni d’oro della Roma. Domani, lunedì 10 novembre, tre icone giallorosse Giuseppe Giannini, Sebino Nela e Ruggiero Rizzitelli saranno protagoniste di un evento speciale all’AS Roma Store della Stazione Termini (fronte binario 12, piano terra). L’occasione? Celebrare il lancio della nuova collezione Terrace Icons, dedicata alla cultura da stadio e al legame tra calcio e stile.

Il club ha annunciato i dettagli: i primi 15 tifosi che si presenteranno in negozio tra le 10:00 e le 14:00 riceveranno un voucher personale valido per due persone. Il pass darà diritto a partecipare al Meet & Greet esclusivo con i tre ex campioni, in programma dalle 15:30 alle 16:30. Sarà possibile scattare foto, ricevere autografi e far firmare un prodotto ufficiale AS Roma.

Fino alle 15:30 il negozio resterà aperto per tutti, con la possibilità di acquistare i nuovi capi della collezione Terrace Icons e gli altri articoli ufficiali. Poi, le porte si chiuderanno per lasciare spazio all’incontro con le leggende.

Un evento che unisce passato e presente, calcio e passione. Come recita l’invito della società: “Celebriamo insieme la terrace culture con chi l’ha vissuta sul campo.”