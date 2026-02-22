Dopo la vittoria convincente con la Cremonese, Gasperini ha concesso un giorno di riposo ai suoi.
La Roma questa sera ha portato a casa tre punti fondamentali per i sogni Champions dei giallorossi. Vista la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta e quella della Juventus contro il Como, la Roma grazie a questo trionfo si trova terza a pari merito con la squadra di Conte.
Per premiare i suoi calciatori di questo grande successo, il tecnico giallorosso, Gasperini ha fissato la ripresa degli allenamenti, martedì pomeriggio , quando inizierà la preparazione in vista della sfida contro la Juventus.