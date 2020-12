Roma martedì in campo: andrà visto Spinazzola

Corriere dello Sport (G. Marota) – La Roma tornerà ad allenarsi martedì 29 dicembre. I calciatori si sottoporranno al primo tampone e poi inizieranno a preparare il ritorno in campo con la Sampdoria dell’ex Ranieri. Fonseca dovrà valutare la condizione di Spinazzola, uscito nel secondo tempo contro l’Atalanta per un fastidio muscolare al flessore della gamba sinistra. L’obiettivo è tornare subito in campo ma senza forzare il rientro.