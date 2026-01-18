Roma, Mancini tocca quota 300 presenze: “Un enorme orgoglio” – FOTO

Una serata speciale sotto più punti di vista per la Roma, che oltre alla vittoria sul campo ha potuto celebrare un traguardo importante di uno dei suoi uomini simbolo. Un momento significativo, arrivato in un contesto positivo e carico di emozioni.

Come raccontato dallo stesso calciatore sui propri canali social, Gianluca Mancini ha raggiunto quota 300 presenze con la maglia giallorossa nella gara vinta 2-0 contro il Torino, decisa dalle reti di Malen e Dybala. Un numero che certifica il legame profondo tra il difensore e il club capitolino, di cui è diventato negli anni una vera e propria colonna.

Attraverso un post su Instagram, Mancini ha condiviso tutta la sua soddisfazione: “È un enorme orgoglio per me aver vestito questi colori, aver rappresentato questo club in 300 partite. Vincere in un giorno così speciale vale ancora di più. Forza Roma!”. Parole che raccontano l’importanza del traguardo e il forte senso di appartenenza del centrale giallorosso.