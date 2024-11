Il futuro di Juric è in bilico, i Friedkin sono chiamati a prendere una decisione. Tra i nomi più caldi c’è quello di Roberto Mancini. Come rivelato da Paolo Assogna di Sky Sport, nella giornata di ieri c’è stato un contatto tra la dirigenza giallorossa è l’allenatore. L’ex ct dell’Arabia Saudita è stato contattato telefonicamente direttamente dal giornalista dell’emittente televisiva, non confermando però la notizia.