Roma-Manchester United, mistero Farelli: convocato, ma non può essere inserito in lista Uefa

Un piccolo mistero aleggia sulla Roma. Tra i convocati per la sfida delle 21 contro il Manchester United c’è anche Simone Farelli. Il portiere giallorosso è stato inserito per l’emergenza estremi difensori che affligge la Roma. Pau Lopez dovrà operarsi alla spalla sinistra dopo l’infortunio rimediato all’andata e anche Mirante non è al meglio.

Da qui, quindi, la decisione di convocare Farelli. Ma c’è un problema. Il 38enne non è presente in lista Uefa. Farà riscaldamento con i compagni, ma non potrà andare in panchina. La norma, infatti, non lo prevede quando ci sono altri due portieri rimasti. E la Roma in lista Uefa A li ha: Mirante e Fuzato. In panchina andrà quindi Boer, presente nella lista B Uefa. Il giovane portiere è sceso in campo contro il Cska Sofia. A riportarlo è Alessandro Austini.