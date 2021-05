Roma-Manchester United: mai così tanti gol in una semifinale di Europa League

Nonostante la vittoria per 3-2 nella gara di ritorno contro il Manchester United, la Roma paga la sconfitta pesante subita nell’andata all’Old Trafford e viene eliminata dai Red Devils. La doppia sfida contro la formazione allenata da Solskjaer, come riporta l’account della UEFA su Twitter, è un record: non erano mai stati segnati così tanti gol in una semifinale di Europa League. Sono 13 le reti complessive, tra andata e ritorno (6-2 e 3-2).

Manchester United vs Roma is the highest-scoring Europa League semi-final ever! 😱#UEL pic.twitter.com/HD28DZyIBr — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 6, 2021