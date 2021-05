Dopo i tre cambi obbligati per Fonseca nell’andata all’Old Trafford, il tecnico giallorosso anche nella gara di ritorno allo Stadio Olimpico ha dovuto rinunciare ad un altro giocatore. Dopo mezz’ora di gara Chris Smalling è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio muscolare, l’ennesimo in stagione per la Roma. Al posto del difensore inglese è entrato Ebrima Darboe, classe 2001, con Mancini che è arretrato nuovamente in difesa.