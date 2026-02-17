Donyell Malen sta prendendo sempre di più, partita per partita le redini della Roma.

E l’ultimo gol contro il Napoli realizzato su calcio di rigore ha dato una precisa indicazione anche sulla gerarchia dei rigoristi. L’olandese, nell’intervista post partita, è stato elogiato da Gasperini, il quale ha messo in risalto oltre alle sue doti tecniche, anche la sua bravura dagli 11 metri e dai calci piazzati.

Con il gol su rigore, segnato contro Milikovic Savic, non l’uomo migliore da affrontare dagli 11 metri, vista la sua nomea di “para rigori”, ha superato nelle gerarchie dei rigoristi, Cristante e Soulé che erano rispettivamente quarti e quinti. Il terzo è Dovbyk che però resterà ai box almeno fino ad aprile. Il primo rimane Dybala che nonostante l’errore contro il Milan a San Siro è lo specialista per eccellenza dei giallorossi. La lotta per il ruolo di vice ora è tra Lorenzo e Malen.