Roma, Malen necessario: con Donny aumentati i gol del 50%

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Sette partite, sei gol. Donny Malen non è stato un semplice acquisto, ma la svolta. Un finalizzatore di spessore internazionale, l’uomo che serviva a Gian Piero Gasperini per trasformare un’idea di calcio in una squadra concreta. La Roma è cambiata con lui. È salita di livello, ha alzato il ritmo, ha aumentato la pressione offensiva, ha trovato il killer sportivo che le mancava. Dalla ventunesima giornata in poi i capitolini hanno segnato tredici gol in sette partite: un cambio di marcia impressionante se confrontato con le prime venti gare, chiuse a quota venticinque reti. Da 1,2 gol a partita a quasi 2 di media. Numeri, sì. Ma soprattutto sensazioni: la Roma oggi è incisiva, determinata. E la prova del nove è arrivata contro la Juventus.

Sei gol nelle prime sette partite in Serie A: nell’era dei tre punti solo Balbo (7) e Batistuta (9) avevano fatto meglio all’esordio romanista. Roba da bomber veri. In Europa, dal 18 gennaio, soltanto Kane del Bayern Monaco ha segnato di più. Sei reti come Yamal. Malen si è preso il palcoscenico internazionale con una naturalezza disarmante. Arrivato a gennaio per 27 milioni dall’Aston Villa (tra prestito e un sempre più certo obbligo di riscatto), Donny ha avuto un impatto clamoroso. Dal suo debutto è primo in Italia per tiri totali (36), per tiri in porta (13), per conclusioni dentro l’area (31, di cui 13 nello specchio), per tocchi in area (70) e per expected goals (5,48). Tradotto: il numero 14 non solo segna, ma crea costantemente pericolo. È ovunque.

E c’è un dato che racconta più di tutti la sua centralità: nelle sue prime sette partite ha prodotto un XG superiore rispetto agli attaccanti presenti a Trigoria dall’inizio della stagione. Gasperini non può farne a meno, è diventanto una dipendenza in mezzo al campo visti i numeri che ha sfoderato. Inamovibile in campionato, dove la rincorsa Champions è sempre più accesa con lui, e in Europa League, dove la prossima settimana esordirà in maglia giallorossa contro il Bologna.