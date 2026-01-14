Nel giro di pochissime ore la Roma sta per chiudere due colpi di mercato in attacco: dopo aver trovato l’accordo definitivo con Robinio Vaz, il ds Massara è al lavoro per far atterrare nella Capitale anche Donyell Malen.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, nella giornata di oggi si attende il “sì” definitivo dell’attaccante olandese, che potrebbe addirittura essere presente a Torino in questo fine settimana per la sfida di campionato dei giallorossi contro i granata. La Roma ha trovato un accordo saldo con l’Aston Villa e con l’entourage del giocatore. Un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato ad oltre 20 milioni di euro dovrebbe concludere positivamente l’operazione. Per quanto riguarda i passaggi burocratici, nelle ultime ore verranno risolti: la speranza della Roma è che nessun club si inserisca all’ultimo minuto e che arrivi del tutto la fumata bianca.