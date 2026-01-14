La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, cercando di chiudere in tempi rapidi le operazioni ritenute prioritarie per rinforzare la rosa. Dopo giorni di contatti e trattative, l’arrivo del nuovo attaccante è ormai alle battute finali e l’attesa dei tifosi sta per finire.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, Donyell Malen atterrerà questa sera alle ore 21 all’aeroporto di Ciampino con un volo proveniente da Birmingham. Un passaggio che di fatto sancisce l’ultimo step prima dell’ufficialità del trasferimento in giallorosso.

Nella giornata di domani l’attaccante olandese sosterrà le consuete visite mediche e firmerà il contratto con la Roma, per poi mettersi immediatamente a disposizione dello staff tecnico. L’obiettivo è averlo già in campo per la sfida contro il Torino, dando a Gasperini un’opzione offensiva in più in un momento delicato della stagione.