LA REPUBBLICA (Marco Juric) – Pronto per la trasferta contro il Genoa, Gian Piero Gasperini guarda avanti più che indietro. La Roma oggi pomeriggio – ore 18 – sfida gli uomini di De Rossi con una lunga lista di infortuni pesanti: “Dovbyk torna a maggio, Ferguson ha finito la stagione. Non consideriamoli neanche più infortunati”. Out anche Soulé, ancora alle prese con la pubalgia, e Dybala, operato venerdì al menisco del ginocchio sinistro: “Nessun problema con i medici – chiarisce – ma quest’anno si sono trovati davanti a casi molto al limite”.

Ma i giallorossi, raggiunti ieri al quarto posto dal Como, vogliono tornare a vincere, nella settimana in cui tornerà l’Europa League. Per questo il tecnico insiste sull’idea di utilizzare tutta la rosa: “Vaz in questo momento è l’unica alternativa a Malen, e giocando così ravvicinati ci sarà bisogno anche di Arena”. Tra i temi della settimana anche la cena con Totti: “Non sono nella condizione di proporgli un ruolo in società – spiega Gasp – Comunque devo dire che mi piace come parla di calcio, è diretto, con angolazioni veramente alte quando si parla di giocatori e di squadra”.

Tornando al campo, oltre agli infortunati, contro il Grifone non ci sarà Wesley (squalificato). Al suo posto il favorito è Rensch. Qualche dubbio riguarda invece la gestione delle energie a centrocampo, dove Cristante continua a giocare praticamente sempre. Ma resta difficile rinunciarvi: “È fondamentale nel gioco aereo e non abbiamo altri con quelle caratteristiche”, ammette Gasperini. Possibile quindi, come contro la Juventus, lo spostamento del capitano giallorosso in un ruolo più avanzato, accanto a Pellegrini e dietro Malen, con Zaragoza, Vaz e Venturino pronti a subentrare. In mediana conferma per la coppia Koné–Pisilli. Out Hermoso in difesa, al suo posto Ghilardi.