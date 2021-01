Roma, l’urlo di Edin

Il Messaggero (U.Trani) – Se Dzeko, cioè il capitano e leader della Roma, chiede rinforzi, sta a significa che Fonseca e la squadra non si accontentano del terzo posto alle spalle delle milanesi. E magari, nel campionato in cui alcune big continuano a salire e scendere dall’altalena, sono convinti che valga la pena rinforzare la rosa durante il mercato di gennaio per migliorare ulteriormente la classifica.

Dopo il flop della gestione Pallotta e il digiuno che dura da 13 anni, il gruppo fiuta che questa possa essere una stagione buona per tornare a riempire la bacheca di Trigoria. Dzeko, per la verità, non chiede rinforzi solo alla fine della partita. Lo fa già durante il primo tempo in cui la Roma si prende la superiorità nel possesso palla, senza però l’efficacia per entrare nel fortino di Ranieri.