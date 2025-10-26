Dopo la vittoria contro il Sassuolo al Mapei Stadium, la Roma tornerà ad allenarsi lunedì mattina al centro sportivo di Trigoria per preparare il prossimo impegno di Serie A.
I giallorossi scenderanno nuovamente in campo mercoledì alle 18:30, quando affronteranno il Parma allo Stadio Olimpico nel turno infrasettimanale.
Roma, lunedì la ripresa degli allenamenti a Trigoria
Dopo la vittoria contro il Sassuolo al Mapei Stadium, la Roma tornerà ad allenarsi lunedì mattina al centro sportivo di Trigoria per preparare il prossimo impegno di Serie A.