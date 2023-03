Una notte per gustarsi la vittoria, ma poi si tornerà subito al lavoro. Dopo il successo per 1-0 contro la Juventus, la Roma comincia a pensare al Sassuolo. Mourinho – che aspetta il verdetto della squalifica – ha fissato per la giornata di lunedì la ripresa degli allenamenti. La squadra scenderà in campo alle 15. Domenica alle 18 non ci sarà Cristante: ammonito contro la Juve, salterà la gara con i neroverdi.