“Un giorno di riposo finalmente“, le parole di Mourinho nel post-partita della sconfitta con l’Inter. La squadra ne approfitterà per riposarsi, Mou andrà invece al Tre Fontane per sostenere la Primavera. L’appuntamento è dunque fissato per lunedì alle 11:00.

La Roma comincerà l’avvicinamento alla gara di giovedì (ore 21) contro il Bayer Leverkusen. La semifinale d’andata di Europa League rappresenterà un test-verità su ciò che ne sarà della Roma.