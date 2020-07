Roma, l’ultima chiamata

Il Messaggero (U. Trani) – La classifica da migliorare e la panchina da difendere: l’obiettivo è doppio per Fonseca contro il Parma all’Olimpico. La striscia negativa della Roma incide sulla posizione del portoghese. Che si ritrova immediatamente sotto i riflettori. Il club giallorosso è pronto a mettere in discussione il portoghese, ultimamente confuso e disorientato nella preparazione e nella lettura di ogni partita. La fiducia è a tempo. Si deve riabilitare stasera e sabato a Brescia: match decisivi per la squadra e soprattutto per lui. Le 3 sconfitte di fila hanno fatto scattare l’allarme a Trigoria. Il tris non è inedito, già nelle prime due settimane di febbraio i giallorossi finirono ko contro il Sassuolo, il Bologna e l’Atalanta. Si sono ripetuti contro il Milan, l’Udinese e il Napoli. La nuova frenata è stata fatale: fuori dalla zona Champions. Adesso c’è da difendere il quinto posto (o il sesto) da chi insegue per evitare i preliminari della prossima Europa League.