La Roma dovrà operare parecchio nel prossimo calciomercato estivo, pur sapendo che non avrà ampi margini di manovra sul piano economico, come più volte detto da Claudio Ranieri (“Chi viene sa che deve fare bene, sa che la Roma vuole arrivare in alto, saprà che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze, per cui chi viene deve accettare queste cose, le deve sapere”).

Nelle ultime settimane è stato più volte accostato alla Roma il nome di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese autore, fin qua, di 10 reti in campionato. Come riportato da calciomercato.com, Roma e Napoli stanno monitorando la situazione e hanno preso contatti con l’agente del calciatore, Giuseppe Riso. La richiesta dei friulani, però, è di circa 30 milioni di euro, una cifra che sembra poco compatibile con le parole di Ranieri. Da capire, quindi, quanto sia concreto l’interesse per il calciatore e quanto sia possibile intavolare una trattativa con l’Udinese.