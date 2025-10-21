Corriere dello Sport (J. Aliprandi e G. Marota) – La Roma ha un pensiero stupendo che si chiama Kalimuendo. Al netto delle rime, a essere baciata stavolta è la congiuntura che oggi vede un bomber di grande prestigio internazionale ai margini di un progetto e una squadra, la Roma, con problemi offensivi. L’occasione è stata già fiutata, l’orizzonte è posto al mese di gennaio: a Trigoria sono in corso delle riflessioni sul centravanti di 23 anni, nazionale francese, autore di 33 gol nelle ultime due stagioni al Rennes prima del passaggio (ad agosto) al Nottingham Forrest.

Kalimuendo è costato 30 milioni di euro. Facile comprendere dunque perché, per tanti club di Serie A, Milan incluso, nell’ultime finestra estiva risultava inavvicinabile. Eppure il feeling con gli inglesi non è ancora sbocciato e se l’inizio è un indizio, le cinque presenze in campionato (nessuna da titolare, con zero gol) per un totale di 136 minuti in campo, più altri 26 in Europa League, rappresentano un segnale inequivocabile: il ragazzo nativo di Suresnes, nella banlieue ovest di Parigi, è una riserva.

La Roma non ha un budget così importante da poter liquidare il Forest, dove tra l’altro lavora Lina Souloukou, ex Ceo del club giallorosso. Così potrebbe proporre la formula più conveniente: sei mesi di prestito, un diritto di riscatto e, mal che vada, la garanzia di poter comunque dare spazio a un calciatore che in Premier rischierebbe di svalutarsi con un lungo contratto (fi no al 2030) davanti a sé.

A Nottingham stanno vivendo un avvio di stagione tragico, con due allenatori, Espírito Santo e Postecoglou, già licenziati. Il nuovo tecnico – Dyche è il candidato principale – potrebbe anche decidere di dare spazio al francese. Finché non avverrà il cambio della guardia, però, ogni ragionamento sul futuro di Kalimuendo è rinviato.