Roma, Llorente out per due settimane. Domani esami strumentali per Dybala

Diego Llorente nel match di ieri sera contro l’Atalanta è uscito per infortunio muscolare, problema al flessore sinistro. Secondo quanto viene riportato Sky Sport, lo spagnolo dovrà restare ai box per due settimane. Altro infortunato di ieri sera in casa Roma è Paulo Dybala. Dopo un brutto intervento da parte di Palomino, la Joya ha lasciato il terreno di gioco per un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Per quanto riguarda i tempi di recupero di Dybala, invece, bisognerà attendere domani, giornata in cui l’argentino svolgerà gli esami strumentali.